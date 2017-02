Tvilande skepsis frå Eldrerådet

- No får me fyrst lesa rapporten­, så får me drøfta han sidan.

- Nett kva møte han skal opp på, veit eg heller ikkje enno, sa eldrerådsleiar Brita Sanden då rapporten frå konsulentbyrået PwC vart presentert torsdag.

Rapporten syner at det vert tre gonger så dyrt å laga mat til dei eldre får kommunalt kjøken, enn å fortsetja avtalen med Matvarehuset i Bergen.

Tvila på reknestykke

Fem av Voss eldreråd sine medlemer var til stades under presentasjonen, og ikkje minst var Gunvor Himle diskusjonslysten i etterkant.

- Eg kan ikkje vurdera kor stor stab dei nye institusjonskjøkkena treng, eller kva kostnader dette vil skapa. Men det eg kan seia, basert på eigne røynsler, er at dei tilsette på avdelingane brukar masse tid på klargjering og servering av middagsmaten no i dag. Og: den innsparinga eit eige kjøkkenpersonale vil gje på deira arbeidstid var ikkje med i PwC sitt reknestykke. I alle fall ikkje så vidt eg kunne sjå, påpeika Himle.

Sparer halvt årsverk

- Nei, det stemmer nok, svara Morten Areklett, då Hordaland vidareformidla innspelet.

- Så der vil ein kanskje kunna spara inn eit halvt årsverk eller så på institusjonane.

Kjøkkena på Voss Sjukeheim og Vetleflaten er begge sett opp med 3,47 årsverk. Meirkostnaden for kommunen vil såleis liggja kring tre heile årsverk, stadfestar Areklett. På Vossestrand er kjøkkenet oppsett med 2,69 årsverk, medan løysinga med eitt stort sentralkjøkken er basert­ på 6,42 årsverk.