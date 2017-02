Vaktskifte på Jaunsen

Den nye eigaren Eli Stangeland inviterer snart på fastelavnsbollar, medan Kåre Lie har teke sin hatt og gått.

Onsdag heiste Kåre Lie flagget ved Jaunsen Gjestgjevarstaden i Granvin som har vore arbeids- plassen hans dei siste 14 åra. Han flagga for den nye eigaren Eli Stangeland, og overleverte seinare både blomar, ei flaske vin smugla frå Italia, og nøkkelen til eigedomen, til etterfylgjaren. Etter å ha arbeidd saman med den nye eigaren på gjestgjevar-staden i tre veker, har han stor tru på henne.

- Ho er ambisiøs, entusiastisk, arbeidssam og har mange idear. Ho er god til å baka. Jaunsen kjem til å verta mykje betre, med henne!

- Du sa òg at eg er jordnær, her ein dag, minner ho sjølv om. For jordnær har ho lyst å vera, framleis.

- Eg er oppteken av det som er her, det skal me byggja vidare på.

OVERTAKING: Nyeeigar Eli Stangeland og gamleeigar Kåre Lie utveksla leskedrykk på den store bytedagen..

Framleis Jaunsen

Etter overlappingsperioden synest ho på si side at ho har vore veldig heldig med seljaren, som velvillig har delt av all sin kunnskap om staden og drifta. Han vil nok vera i nærleiken nokre dagar til, for å hjelpa til.

- Det er bra med nye og friske auge, for ting kan fungera endå litt betre. Det er råd å prøva seg fram, meiner Kåre Lie.

- Det er råd å verta blind for ting, etter ei tid. Men Jaunsen skal framleis vera Jaunsen, seier Eli Stangeland.

- Ja, i motsetning til Granvin, som skal slutta å eksistera, kommenterer Kåre Lie med tanke på komande kommunesamanslåing.

Eli Stangeland frå Stavanger trudde ho skulle bruka dei fyrste månadene på å finna ut korleis ho skulle skaffa overnattingsgjester til Jaunsen. I staden har ho fullt hus heilt fram til sommaren, og må seia nei til mange. Fleire ulike firma som vil verta involverte i vegarbeid på Holven har tilsette som treng både mat og tak over hovudet. Den fyrste dagen som eigar starta ho med leveransar av rundstykke til rådhuset - det vil i Granvin seia heradshuset. Seinare var det klart for middag til 35 personar som fekk kalvesteik og tilslørte eplepiker.

Den store etterspurnaden etter tak over hovudet dei komande månadene, har fått Eli Stangeland til å drøyma om endå fleire rom til overnatting. Kåre Lie eig to eldre bustadhus, eitt på kvar side av gjestgjevarstaden. Det eine kunne det vore bygd om til fleire gjesterom, ymtar den nye gjestgjevaren om. Ho sjølv og to medhjelparar har teke i bruk det andre huset.

- Det er ein ulempe å ha for få rom. Hadde drifta gjeve plass til ein eller to arbeidsplassar i tillegg, ville det vore fantastisk.

Pub og bollar

Eirik Norstrand og Yassin El Hafedi er hjelparane hennar, som skal avløysa i drifta av puben i helgane og ha sommarjobb her, mellom anna. Også Kåre Lie og Karin Ware skal avløysa og arbeida i puben.

Det aller fyrste arrangementet kjem på fastelavnssundag, som eigaren no vil kalla Jaunsens fastelavnssundag. Då opnar ho husa for bygdefolk og andre gjester, og byr på bollar i to variantar, kaffi og eplesaft.

- Eg veit frå før at arrangementa ikkje gjer seg sjølve, så det einaste eg elles kan lova er Jaunsens julehus, midt i november. Då skal me by på ei himmelsk god jolegryte, og det kan koma andre overraskingar i tillegg. Elles vil me vera mottakelege for gjester som ynskjer familieselskap og andre festlege lag.

Kåre Lie er kanskje den i forsamlinga som mest tenkjer på fest og moro denne dagen. I gåve får han eit utval lokale ølsortar frå den nye eigaren. Etter at han har leverte frå seg nøkkelen vil han ta hatt og frakk og dra til Voss for å drikka seg full, hevdar han!

- Eg er glad eg er i mål med dette. Det har vore ei fantastisk tid her, så det er litt vemodig å slutta. Men eg ser meg ikkje tilbake! Eg har forsaka fritid, feriar, samvêr med barneborn. Men eg har likt arbeidet, og har valt det sjølv, understrekar han.