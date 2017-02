Vassdragsvernaren

Kåre Flatlandsmo kjempar no for urørte vassdrag. Lange skihopp, fotballmoro og politisk uro i Belfast er med i bagasjen. Tyngst å bera er den vanskelege avslutninga på yrkeslivet.

Den pensjonerte IHM-leiaren har våga seg ut i eit nytt terreng. Ved å samanstilla forsking og kunnskap frå ulike kjelder, prøver han å måla naturverdiar i heimbygda i kroner og øre. Når debatten om flaumsikring no breier seg som ein 200-års flaum, har Voss naturvernlag kome med sin eigen rapport om «Verdisetjing av naturgoder i Vossovassdraget». Leiaren i naturvernlaget, det vil seia Kåre Flatlandsmo, meiner dei kan visa at tapet av naturverdiar vil vera klart større enn inntektene som kan koma, om det vert bygd kraftverk med vatn frå Raundalselva.

- Me har ikkje møtt noko motbør på det me har presentert. Det er flott med den vendinga saka har teke, seier han, glad for at eit samla kommunestyre har sendt saka over til NVE. Kraftutbygging er uaktuelt, slik saka står no.

Å måla naturverdi i kroner og øre er kontroversielt, men viss ein klarar å koma fram til ein pris etter ein slik målestokk er det ein styrke, synest Kåre Flatlandsmo.

- Det er ein måte å sjå det på. Kroner og øre er noko dei politiske miljøa forstår, og gjer det lettare for dei å setja naturverdi opp mot andre ting. Eg trur denne metoden vil koma endå meir. Sjølv kjem eg i alle fall til å arbeida meir med slikt.

UT I NATUREN: Kåre Flatlandsmo har prøvd å smitta etterkomarane med gleda over friluftsliv. Her ved hytta nær stølen Øyaset, mellom Rong og Allmenningane. PRIVATE FOTO

Naturvernlaget hadde eit godt utgangspunkt i arbeidet med å få tal på bordet, i ei grundig undersøking om kraftutbygginga i Rasdalen-Geitåni. Det var ei undersøking som alle partar, også kraftutbyggjar og kommune, var samde om. Her vart det talfesta kor mykje folk ville ofra i form av dyrare elkraft, for å berga dette vassdraget.

- Dette var eit lokalt døme, som er råd å overføra. Me har indeksregulert tala, og kome til at det er snakk om 8-9 øre per kilowattime. Men det har skjedd mykje på Voss sidan denne undersøkinga vart gjort. Ekstremsportveko og Voss Aktiv er tunge aktørar som baserer seg på aktivitet knytt til elva, og som omset for store verdiar.

Kva dette tilfører lokalsamfunnet er også lagt til, sjølv om somme vil hevda at ikkje alt det dei driv med er knytt til Raundalselva. Og sjølv utan å rekna inn verdien av ei restituert lakseelv, har laget summert miljøkostnadene med ei kraftutbygging til nær 87 millionar kroner årleg. Inntektene vil ikkje kunna nå opp i slike summar, meiner dei.

STØTTESPELAR: I den vanskelege tida etter IHM-ulukka var kona Ragnhild den beste støtta Kåre kunne ha.

Naturvernleiaren synest det står respekt av alle partar som har vore med i debatten om flaumsenking, for diskusjonen har vore ryddig. Den viktigaste hendinga under vegs er etter hans syn møtet som vart halde i januar, der alle partar fekk framføra si sak. Vernesida var sterkt representert.

- Kommunestyret fekk høyra mykje ny informasjon, framført på ein ryddig måte.

Han har tru på at NVE kjem fram til den beste løysinga for flaumregulering, men det neste problemet kan verta finansieringa. Der kan kraftutbygging dukka opp att som eit alternativ for somme.

Utanfor stovevindauga hjå Kåre og Ragnhild vert utsikta mot Mølster og Hangur dekka av skodda som driv forbi. Kåre vende for alvor attende til Nyresbaret for rundt 25 år sidan, og kan sjå rett ned på huset der han vaks opp. Dei fem fyrste leveåra hans budde familien på Himle, der bestefaren hadde gardsbruk, før faren bygde hus nærare Vangen.

Oppveksten står att med mange gode minne frå fotball og skihopping. Gleda over fotball er i hans alder no knytt til å fylgja med på favorittlaget Burnley, som ifylgje han gjer det veldig bra for tida. Sjølv enda han karriera som spelar på herrelaget til Voss, for femti år sidan.

Skihopp var også ein stor sport, for sprek ungdom på femti- og sekstitalet.

- Eg har hoppa i Bavallen, i det som då var 100-meters bakke. Cirka 80 meter som personleg rekord. Det er det kanskje ikkje så mange som veit om?

Unge Kåre likte hoppinga, men måtte ha gode forhold, for å kjenna seg trygg. Hopp på 80 meter er eit dristig sprang. Dei fyrste gongene i bakken landa han på kulen, vedgår han. Kravet til gode forhold for å setja utfor, gjorde at han ikkje vart nokon god konkurransehoppar, konkluderer han.

Etter skuleår på Voss og militærteneste valde han å utdanna seg til sivilingeniør - i Belfast. I fire år som student der, fekk han oppleva den politiske uroa i Nord-Irland på 60-talet på nært hald.

- Då eg kom dit ante eg ikkje noko om historia eller bakgrunnen. Det andre året var det mykje uro også på universitetet, og uroa heldt som kjent fram. Men me var godt kjende og styrte unna farlege stader. Og ikkje flagga me noko synspunkt på saka, heller.

Kåre Flatlandsmo har arbeidd som ingeniør i både Bergen og på Voss. Han stifta familie og bygde hus, men ekteskapet rauk etter ei tid. Då flytta han til Bergen att, studerte eitt år på handelshøgskulen - og trefte også Ragnhild, som han seinare har halde saman med.

Seint på 80-talet var han attende på Voss, i huset som han hadde bygd.

Miljøengasjementet vart kveikt att for alvor då han var lærar på teknisk fagskule på Voss. Det handla om å ta vare på naturen som han var så glad i, og dei skremmande utsiktene ved dei store CO2-utsleppa. Han har heile tida vore medlem i Naturvernforbundet, var innom i styret, men heldt ein låg profil så lenge han var leiar for Indre Hordaland miljøverk.

Som pensjonist var han derimot fri til å stilla opp som leiar for laget.

- Det har vore mykje arbeid, men saman med mange kjekke folk, og nye folk å verta kjend med. Det har vore ei bra tid.

Engasjementet for naturen har fylgd han sidan han vart teken med på turar som liten. Den fyrste tida sat han i ein boks i ryggsekken til faren. Den tids beremeis. Sjølv har han på same måte prøvd å gje sønene den same gleda over naturen, ved å ta dei med. Familien er spesielt sterkt knytt til Bordalsfjella. Her har dei hytta som far til Kåre i si tid bygde, nær stølen Øyaset.

- Å byggja ned naturen, for å berga oss frå klimaendringane, det går ikkje. Me må erkjenna fullt og heilt at dette er eit alvorleg problem, og me kan ikkje la kampen gå ut over naturmangfaldet, seier han.

- Mastene i Hardanger er eit døme på kva som kan skje når ein overfokuserer på klimaaspektet. Då vert naturen overkøyrd. Det er vanskeleg dette, vedgår han.

Omsynet til naturkvalitetane gjer at planane for fleire småkraftverk møter kraftig motstand frå Naturvernlaget.

- Det er vel og bra med fornybar energi, og me respekterer at grunneigarane er interesserte i kraftinntekter. Men nok er nok. Det er så mange kraftverk som er bygde, me treng ikkje meir. Me har nok kraft.

Å kjempa for Raundalselva, ei av veldig få elvar som renn fritt frå fjell til fjord, er eit arbeid som gjev Kåre Flatlandsmo stor glede.

- Det er kjekt også fordi eg då får brukt kunnskapen min, både om teknikk, økonomi og natur - til naturen sitt beste.

Då eit felles renovasjonsselskap tidleg på 90-talet vart etablert for indre delar av Hordaland, var Kåre Flatlandsmo rimeleg godt kvalifisert til leiarjobben. 20 år som leiar for IHM har gjeve han 19 gode år, men vart avslutta med eitt år som vart eit veldig antiklimaks. Sommaren 2013 omkom Ola Egge Ødegaard i arbeid ved IHM.

- Ei dødsulukke på arbeidsplassen er det største marerittet ein bedriftsleiar kan oppleva. Situasjonen me hamna oppe i gjorde at me ikkje fekk leva ut sorga. Me møtte ei verkelegheit som eg ikkje ante eksisterte, det var statlege tilsyn, politi, bistandsadvokat og media. Alt i alt ei svært uventa oppleving, der alt eg var oppdregen til og hadde prøvd å leva opp til i eit langt yrkesliv ikkje gjaldt lenger. Det er ei oppleving eg ikkje ynskjer nokon!

I Stormen - Ein taklar mange ting som leiar, men det er ingenting som kan gje deg opplæring i noko slikt som dette. Ein må stå i stormen, og prøva å takla det.

Kåre Flatlandsmo minner om at dei hadde arbeidd beinhardt for å vera kvalifiserte for dei beste helse-, miljø- og tryggleiksstandardane som finst. Frå før hadde han tenkt at det verste som kunne skje ein, er å mista ein av etterkomarane sine. Framleis går det ikkje ein dag utan at han i tankane er innom denne saka. Mest tenkjer han på foreldra.

Kona Ragnhild vart hans beste støtte i denne tida. Ho har arbeidd i 20 år i psykiatrien.

- Utan denne støtta veit eg ikkje korleis eg skulle kome gjennom det. Saka er formelt og juridisk avslutta, men eg har det framleis med meg. Gradvis er det kanskje ikkje så tett på lenger. Med god hjelp har eg fått ein OK kvardag. Livet må gå vidare.

Den pensjonerte leiaren har tenkt nøye gjennom kor mykje han vil og kan seia om denne saka. Han ser at det ville verka underleg å utelata eit tema som dette, når han stiller opp som laurdagsgjest.