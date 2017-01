Vegstenging førte til meir ferjetrafikk

Biltrafikken mellom Utne og Kvanndal auka med over 29.000 bilar i fjor. Vegstenging på Rv 13 ved Deildo får æra for trafikkauken.

Ferja mellom Utne og Kvanndal frakta i 2016 over 194.000 bilar, eller rettare personbileiningar (pbe). Det var ein auke på nær 12 prosent frå året før. I sambandet mellom Utne og Kinsarvik vart det teke om bord nær 35.500 personbileiningar, auken var på heile 32 prosent. Samtidig kan ein leggja merke til at det var nær 1500 bilar som måtte stå over ein ferjeavgang, på sambandet mellom Utne og Kvanndal. Og trass i kraftig trafikkauke her, gjekk passasjertalet ned med heile 10,4 prosent.

Regionsjef Inge Andre Utåker i Norled finn mykje av forklaringa på trafikkauken i dei lange periodane med stenging av Rv 13 ved Deildo i Ullensvang.

Trafikken flytta seg

- Stengingane på austsida flytta mykje trafikk over på vestsida. På Kinsarvikferja vart det sett opp fleire avgangar enn vanleg rute. At Utne-Kvanndal hadde færre passasjerar, sjølv med trafikkauke, kjem nok av at trafikkauken skuldast mykje tungtrafikk. I ein periode gjekk det dagleg fleire vogntog med stein til veganlegget ved Lussandberget, seier Utåker.

I ein periode var ferjekapasiteten for liten til å ta unna all trafikken mellom Kvanndal og Utne. Det førte til at talet på køyretøy som sto att på kaien auka frå 136 i 2015 til 1490 i fjor.

- No har «Fitjar» gått som reserveferje her i staden for «Utne» sidan slutten av november, og det er ikkje lenger kapasitetsproblem.

«Utne» kjem att

Utåker opplyser at «Utne» høgst truleg er på plass att i sambandet i neste veke. Som kjent har «Utne» vorte sett inn som reserveferje for «Fedjefjord» på strekkja Fedje-Sævrøy. «Fedjefjord» vert truleg friskmeld i desse dagar, og «Utne» kan dermed koma attende til Hardanger. - Då reknar me med at denne ferja har stor nok kapasitet fram til påske, og kanskje heilt til sommaren. Då kjem me nok til å tilrå at det vert sett inn ei B-rute og i sambandet, seier Utåker. Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd er for lengst vorte det mest trafikerte sambandet i Hardanger, viser tala frå Norled. Her auka trafikken med 6,1 prosent målt i personbileiningar, og omfatta i fjor over 347.000 personbileiningar.