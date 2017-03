Velferdsstat eller bananmonarki?

Det bles ein reaksjonær og autoritær vind over verda. Trump, Wilders og Le Pen representerer eit potensielt trugsmål mot demokratiet.

I Russland, Tyrkia, Polen og Ungarn er ein i ulike fasar mot autoritære styreformer. I ymse afrikanske land freistar valde presidentar å sitja med makta utover den konstitusjonelle maksimumsperioden.

I Midt-Austen er det blåmåndag etter den arabiske våren kombinert med dei katastrofale følgjene av amerikansk/vestleg intervensjon i Afghanistan, Irak og Libya. Syria er riven i filler gjennom regional stormaktsrivalisering, og ei rabiat høgreside i israelsk politikk blokkerer for ei kvar tilnærming i konflikten med palestinarane. Slik kunne ein i grunn gå frå verdshjørne til verdshjørne, og ljospunkta vil ikkje vera mange.

I EIT SLIKT PERSPEKTIV er situasjonen på heimebane for reine idyllen å rekna. Ein Listhaug gjer ingen Fimbulvinter. Det er likevel all grunn til å ropa varsko. Kombinasjonen av eit populistisk Frp og eit privatiseringskåt Høgre har alt skadd det norske velferdssystemet slik at fire nye år med systematisk skade i same takt vil gjera øydeleggingane varige.

Det er likevel eit paradoks at partiet som lovde slanking av byråkratiet, er med å administrera framleis byråkrativekst. Det er eit paradoks at partiet som lovde kutt i avgiftene, har mest dobbel så stor vekst i avgiftene pr. år som dei raud-grøne. Det er eit paradoks at partiet som skulle leggja ned kvar ein bomstasjon administrerer eit vegnett som tek inn rekordhøge bompengeinntekter. Stemmer veljarane på Frp ein gong til, må dei ha same DNA som kona til Gudbrand i Lia.

LARS MOSSEFINN.

DEN STORE FALLITTEN til denne regjeringa er likevel ikkje desse sakene. Kombinasjonen av rekordlåg jobbskaping i privat sektor og rekordhøg oljepengebruk og skattelette til dei rikaste vil på sikt setja norsk økonomi i stor fare. Så alvorleg er desse fare- signala at sjølv finansminister Siv Jensen, som før valet i 2013 ville skrota handlingsregelen, no vil stramma han inn. Denne regjeringa skapar svært få nye arbeidsplassar.

I retorikken til den blåblå regjeringa blir det sagt at skattelette gjev investeringar og nye arbeidsplassar. Statistikk frå SSB viser at på 70 og 80-talet var næringsinvesteringane 15% av fastlands-BNP sjølv med ei bedriftskattlegging på omlag 50%. I perioden etterpå har investeringane falle til 9% sjølv om bedriftsskatten er blitt halvert. Den dynamiske effekten av skattelette er ideologisk retorikk av plattaste sort.

På same vis skulle svekkinga av Arbeidsmiljølova med auka høve til mellombels tilsetjing gje auka sysselsetjing, hevda regjeringa. Fagrørsla på si side sa at auka høve til mellombels tilsetjing ikkje ville auka talet på fast tilsette, berre på mellombelse. Arbeidskraftundersøkinga frå SSB gjev grunn til uro. Ikkje berre er dette eit trugsmål mot løn og pensjon for den einskilde mellombels tilsette, men også for det psyko-sosiale arbeidsmiljøet deira.

DENNE REGJERINGA HAR SHOPPA politisk goodwill med kredittkort. No skal gjelda betalast. Dei første ofra for den politiske luksusfella er oss rasutsette som har sett vår lit til Kjetil Solsvik Olsen. Han har som kjent vore den høgaste og mørkaste av statsrådane.

Nasjonal transportplan, sjølv for enkelte KrF-politikarar eit viktigare dokument enn Bibelen, blei framlagt på torsdag, og det syner at den høge og mørke med det svarte kredittkortet er blitt avskilta. Jernbaneutbygginga skal gå med Vossabanefart, og rasfaren skal me læra oss å leva med i det uendelege. Den elles så übersaklege vossaordføraren Hans-Erik Ringkjøb er ikkje nådig i BT: Her er det akutt fare for ras og alvorlege ulukker. Då vert oppstart i 2024 ikkje berre skremmande lenge til, det vert ei heil æva!

Likevel ser det ut til at dei ikkje vil lukkast med den mest effektive velferdsraseringa. Kommunereforma til Jan Tore Sanner er ein gedigen fiasko, sett ut frå hans perspektiv. Frå Høgre og NHO har det vore tenkt i tre trinn: Først ein kraftig reduksjon av talet på kommunar, så ein TISA-avtale og så ei massiv privatisering av velferdstenester. Han har blitt nøydd til å gjera opp rekning utan vert. Den patetiske manøveren med tvangssamanslåing av eit dusin kommunar, er sjølve symbolet på det komplette nederlag.

Også privatiseringa av jernbanen ser ut til å gå så pass seint at ho kan reverserast. Rett nok er det blitt etablert ny selskapsstruktur, og det er utdelt leiarløner i skammekrok-klassen, men sjølve anbodsarbeidet blir truleg ikkje fullført. Dermed kan ei raudgrøn regjering utvikla ein god og kostnadseffektiv jernbane etter kontinentalt mønster og ikkje eit dyrt og dårleg etter engelsk leist.

REGJERINGA SOLBERG er den verste me har hatt etter andre verdskrigen. Aldri har ein frå ei borgarleg regjering opplevd eit så systematisk angrep på arbeid, løn og velferd. Fleire av dei tidlegare borgarlege regjeringane har faktisk følgt opp sosialdemokratisk utvikling av velferdsstaten. Det er ikkje utan grunn at Einar Førde uttalte at me alle er sosialdemokratar. Denne regjeringa har eit konsekvent mål: Mest mogleg skal pressast ut av tuben. Velferdsstaten skal skadast mest mogeleg.

11. september er valet ditt. Skal Noreg framleis vera ein velferdsstat, eller skal me halda fram marsjen vår mot eit banan-monarki?