Verdifull hardingsveitte i Sparebankfondet

Fondet på kring ein halv milliard kroner, som vart etablert då Sparebanken Hardanger fusjonerte med Spare­banken Vest i 2011, står no i 850 millionar kroner.

- Dette er den storkna sveitten til hardingane, lagt ned gjennom 160 år med nøktern og dyktig­ sparebankverksemd, seier dagleg leiar i Sparebankfondet Hardanger­, Gunnar Skeie.

Han siktar til fondet som vart oppretta då «Hardingbanken», formelt kjent som Sparebanken Hardanger, gjekk i fusjon med Sparebanken Vest i 2011.

Eventyrleg vekst

Som eit resultat av forhandlingane tok Sparebanken Vest over bankdrifta til Sparebanken Hardanger, medan eigenkapitalen på kring 550 millionar kroner vart gjort om til eit fond.

Det vart oppretta ei stifting som forvaltar fondet, som fekk namnet Sparebankstiftinga Hardanger, som også er den største eigaren i Sparebanken Vest.

Sidan fondet vart oppretta i 2011, har verdien stige frå 550 millionar kroner til kring 850 millionar kroner.

- Hovudårsaka til den formi­dable veksten er eigarskapen i Sparebanken Vest, som har stått for god bankdrift og hatt låge tap, og med det gode resultat siste åra, seier Skeie.

I år ventar stiftinga inntekter på kring 60 millionar kroner, og når dei sit på eigarbevis som dei kjøpte for 27,50 kroner kvar, og som i dag har verdi på 57 kroner, så er det lov å seia at det går godt for Sparebankstiftinga Hardanger.

Midlar bundne til regionen

Det kjem også hardingane og vossingane til gode. Eit sentralt vilkår for fusjonen, var nemleg at verdien av fondet skal koma distriktet der Hardingbanken hadde verksemda si, til gode.

I vedtektene som regulerer korleis fondet skal forvaltast, går det fram at stiftinga skal stå for eit «langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Vest», det skal plassera midlane på ein «føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkastning.»

I tillegg seier vedtektene at føre­målet med stiftinga er å gje ytingar til «allmennyttige føremål» og at midlane i fyrste rekkje skal delast ut i distriktet der kapitalen til tidlegare Sparebanken Hardanger er bygd opp, det vil seia Hardanger og Voss.

40 millionar på fire år

Statuttane seier at styret for stiftinga­ kan dela ut inn til 50 prosent av avkastinga frå fondsforvaltninga og bankeigarutbyte.

Sidan etableringa har fondet delt ut kring 40 millionar kroner, fordelt på kring ti millionar kroner årleg til allmennyttige føremål. Til dømes gjekk nyleg 4,3 millionar til den nye Fjordahallen i Kinsarvik.

- I gode år brukte den tidlegare Sparebanken Hardanger å dela ut to millionar kroner til liknande føremål. Slik sett er det råd å hevda at distriktet framleis nyt godt av arven etter banken, sjølv om arbeidsplassane er borte, seier Skeie

Dette betyr at stiftinga på fire år har delt ut like mykje som gamlebanken ville gjort på 20 gode år.

Kan verta større pott

Grunna eit svært godt år i Sparebanken Vest i fjor, ligg det an til at utdelingspotten for neste år kan verta på meir enn ti millionar kroner, men Skeie forklarar at det ikkje berre er storleiken på avkastinga som avgjer kor mykje som kan delast ut.

- Det er fleire faktorar som spelar inn, ikkje minst inflasjonen som gjer at pengar i praksis vert mindre verdt. Då må me ta høgd for det, før me ser kva me står attende med til utdeling av gåver. Me kan ikkje stilla oss slik at me deler ut så mykje at fondet vert mindre. Det vil vera i strid med vedtektene. Dessutan er det eit siktemål å setja av delar av midlane i gode år, slik at me også har noko å dela ut i magrare­ år, for dei vil koma før eller seinare. Me må heller ikkje gløyma at Sparebanken Vest måtte fylla på eigenkapitalen i 2015, og då måtte me som ansvarlege eigarar­ knusa nokre sparegrisar, slik at 2016 vart eit år prega av noko svakare resultat. Men det er rett at det ligg an til å verta meir midlar til utdeling­ neste år, fortel Skeie.

- Verdas beste jobb

Skeie brukar delar av året på å reisa rundt i distriktet for å sjå på ulike prosjekt som det vert søkt midlar for, og gjer seg kjent med folka bak. Det er ein hyggjeleg del av jobben for dagleg leiar for ein så stor gåvesekk.

- Eg har verdas beste jobb! Det er svært hyggjeleg å reisa rundt og sjå alt som rører seg i grendene, og det er kjekt å kunna hjelpa til med å finansiera gode tiltak for fellesskap og samfunn. Me har vore med og rehabilitert ei rad ungdomshus i distriktet, me deler ut kulturstipend til gåverik ungdom og me får vera med på storslegne dugnadsprosjekt, som til dømes Fjordahallen. Det er jo ei velsigning å få vera med på, avsluttar Gunnar Skeie, dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger.