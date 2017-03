Verdscupbakken i Myrkdalen tek form

50.000 kubikk med snø går med når verdscuparrangørane skal laga spektakulær fest i Myrk­dalen.

- Her får me ein intim og svært publi­kumsvenleg arena. Publikum får god oversikt over hoppet, seier rennleiar Stian Eriksen.

Claes Högström frå Sverige er tilbake i Myrkdalen for å ferdigstilla hoppa, slik han også gjorde under verdsmeisterskapen i freestyle i 2013. Big Air-arenaen inneheld eit overrenn og eit stort hopp. 50.000 kubikk med snø har gått med til å byggja arenaen. Ut frå hoppkanten landar utøvarane like utanfor Myrkdalen hotell.

- Me har prøvehoppa og no er det finpussinga som står att. Og så skal arenaen rundt ordnast til. Onsdag er det offisiell treningsdag her, så alt må vera klart til då, seier Stian Eriksen.

FOTO: Ørjan Brattetveit

15 kamera

NRK sender direkte frå verdscupfinalen fredag og også frå rennet laurdag. Arrangørane har mykje arbeid med å leggja til rette for TV-selskapet.

- Om eg ikkje hugsar feil, så skal det plasserast ut 15 kamera. Og nokre av desse skal stå på stader som gjer at me må byggja spesielt med tanke på desse, seier Eriksen.

Storskjerm og musikkscene skal også byggjast. Ralph Myerz skal halda hovudkonserten i bakken.

James Woods

Stian Eriksen var tidlegare aktiv både med slopestyle, kulekøyring og Big Air. Bergensaren vert av og til nytta som ekspertkommentator på TV. Hans ekspertråd til Hordaland før verdscupfinalen, er som fylgjer:

- Eg håpar at James Woods gjer det bra. Og så er det mange av nordmennene som er svoltne på siger. Øystein Bråten, Felix Usterud og Birk Ruud er i knallform. Og så har me Klaus Finne. Han har gode triks, men har ikkje fått potensialet heilt ut denne sesongen. Men han kan slå til for fullt på heimebane, seier Stian Eriksen.

Torsdag er det kvalifisering. Dei ti beste mannlege og seks beste kvinnelege utøvarane vert med vidare til verdscupfinalen fredag. Laurdag var det opphavleg planar om lagkonkurranse. Denne går ut, og vert erstatta av nok ein individuell konkurranse.

- Også denne vert tv-send og dei beste vert med, men rennet laurdag er ikkje med i verdscupen, seier Eriksen.

Verdscuptradisjonar

Stian Eriksen er glad Mykrdalen Fjellheiser har lagt svært godt til rette for arrangementet.

- Dei er heilt fantastiske. Området som arrangementet skal gå i, har vore stengt store delar av sesongen. Alt er lagt til rette for oss, seier Eriksen­.

Dagleg leiar i Myrkdalen Fjellheiser AS, John Ivar Norheim, seier snø­produksjonen har gått unna i januar, februar og mars for å få nok snø til arenaen.

- Me har ikkje rekna heilt nøye på snømengda. Men det er minst 50.000 kubikk, seier John Ivar Norheim. Han håpar på langtidseffekt i marknaden­ som fylgje av arrangementet.

- Dette vert nok gode TV-bilete til mange land. Det er viktig for vosse­bygda at me held liv i våre lange verdscuptradisjonar. Og hadde me ikkje teke dette arrangementet no, hadde me kanskje falle ut av verdscupprogrammet, seier Norheim, som er sikker­ på at Myrkdalen skal arrangera verdscup mange gonger framover.

- Tilhøva ligg nok best til rettes for kulekøyring. Der har me bakken på plass. Medan Big Air krev mykje arbeid.