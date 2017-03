Vestlandsmålaren Tunold

Ingen fortener, etter Jan H. Landro si meining, heiderstittelen Vestlandsmålar betre enn fjordingen Bernt Tunold. Ein målar som oppheldt seg på Voss i fleire vender.

Sist haust gav forfattar og mangeårig kulturjournalist og redaktør Jan H. Landro ut boka Bernt Tunold - Vestlandsmålar i grønt og grått. Praktboka om den gåverike biletkunstnaren som heile livet slåst med sine indre demonar kom ut på Selja forlag. Tysdag kveld held Landro føredrag om den særmerkte målaren i Voss kulturhus.

25. februar var det 140 år sidan Bernt Tunold vart fødd på øya Selja i Nordfjord. Han døydde 23. januar 1946 av det legane diagnostiserte som kruppøs lungebetennelse.

Tunold budde mykje av sitt vaksne liv i Bergen, og det kan sjå ut for at han kanskje tenkte seg ei framtid innanfor militærvesenet då han 18 år gammal tok til på det som vart kalla Underoffisersskolen i Bergen. Men to år seinare vart han dimittert frå skulen med sluttsatsen «Uskikket til videre Uddannelse».

Tunold vart etter kvart godt kjend på Voss, ikkje minst i traktene Stalheim, Oppheim og Framnes. Ikkje minst sistnemnde stad, ettersom han var klient på Framnes kurstad i nærare to år på slutten av 20-talet. For å takla dei indre mørke kreftene tydde han ofte og heftig til alkoholen, og han utvikla ein fullskala alkoholisme som gjekk hardt ut over både arbeidsevne, økonomi og familieliv. Han lukkast sjeldan med det han sette seg føre, anten det var sildefiske, husbygging eller å livnæra seg som kunstskribent.

BERNT TUNOLD.

Under opphaldet på Framnes drog han fleire stader rundt i bygdene og måla bilete. På eit kart i boka over «viktige stader i Bernt Tunold sitt liv» er både Nærøydalen, Stalheim/Sivle, Vinje/Oppheim/Bidne/Framnes, Myrkdalen, Bordalen, Vossevangen, og Bulken/Evanger merkja av som stader han gjesta og fann motiv til bileta sine. Også Bergsdalen og fleire stader i Hardanger, frå Eide/Røynstrand til Norheimsund/Steinsdalen er merkja av på kartet. Før han reiste frå Voss i 1929, hadde han utstilling i heradshuset på Vangen.

Landro har lova å laga ein spesiell vossavri på føredraget han skal halda i kulturhuset tysdag kveld. Han kjem nok også til syna nokre av bileta med motiv frå Voss.

Tunold nytta fleire teknikkar og arbeida hans varierer frå finpensla og detaljrike akvarellar til kraftfulle oljemåleri med svært grove, men sikre penselstrok. Og Landro har sin tittel på det turre, for grønt og grått dominerer i svært mange av bileta. Til dømes måla Tunold nesten aldri blå himmel og godvêrsskyer. Truleg opplevde han heller ikkje så mange godvêrsdagar i livet.