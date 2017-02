Vil spara kulturlandskapet på Ulvund

Kommunestyret vil ha kraftlinje i kabelgrøft frå Kjønnagard til Osaneset når energi­kapasiteten til Myrkdalen skal styrkjast. Dei vil også at kulturlandskapet på Ulvund må sparast.

Voss kommunestyre har landa på ein uttale i saka om kraftleidning til Myrkdalen, og gjorde vedtak førre torsdag. Uttalen har to punkt, der det fyrste er det same som tilrådinga frå formannskapet, og går på at alternativ 2B vert valt på strekninga forbi kulturlandskapet på Ulvund. Det vil seia at traseen frå Tryningahaugen til Øyestølane/Helgeland går mellom tregrensa på Svolefjellet og rv. 13. Slik vert traseen ført utanom det nasjonalt verneverdige kulturlandskapet på Ulvund.

Skåna sårbar fauna

Arne Gilbakken (Sp) kom med framlegg i saka til eit nytt punkt to, som går på at «kraftlinja vert lagt i kabelgrøft frå Kjønnagard til Osa neset over dyrka mark i tråd med vedtaket frå formannskapet og grunneigar si tilbakemelding. Dette vil skåna den sårbare faunaen i lia. Deretter går linja i luftspenn på sørsida nedover Vinjadalen til planlagt kryssing av forslag 2A1 nær kraftstasjonen».

FPL si tilråding var alternativet der lina kryssar Vinjedalselvi og E16 like nedanfor utløpet av Oppheimsvatnet. Vidare ville traseen gått langs austsida av elva, og forbi rett vest for Bidne.

Engasjerer mange

Forslaget frå Sp vart vedteke med 39 mot tre røyster, som var for den opphavlege tilrådinga frå formannskapet.

- Dette er ei sak som engasjerer mange, særskilt dei som kan verta råka av nye master og kabling. Samstundes er det heilt klart at det trengst meir straum til Myrkdalen, sa Gilbakken.

Fleire i KST tok til orde for at jordkabel vert det beste alternativet for grunneigarane dersom det er mogleg.

- Det er viktig å ta omsyn til grunneigarane, meinte Nils T. Bjørke (Sp).

Representantane Bjørg Djuka­stein (Ap) og Anita Jordalen (Sp) melde seg ugilde i saka då KST handsama den, og det gjorde også varaordførar Sigbjørn Hauge (Sp).