Voss får fyrste EM i kroppsflyging

10.-15. april 2018 går den aller fyrste europa­meisterskapen i innandørs kroppsflyging. VossVind er arrangør.

Det var under IPC-møtet i Portu­gal sist helg dette vart avgjort. Trude Sviggum, som har vore Noreg sin representant i den internasonale­ fallskjermkomiteen dei siste 10 åra, var til stades under komitémøtet i Portugal.

- Flyging i vindtunell høyrer inn under fallskjerm og reglementet der. I meisterskap er det reglar for kor mange lag kvar nasjon kan stilla med i dei ulike øvingane. Det er tre lag i formasjonsflyging, fire lag i dynamisk flyging og to soloutøvarar. Så er det noko som heiter vertikal formasjonsflyging, men der er det kanskje berre eitt lag som stiller.

Ventar 20 nasjonar

På IPC-møtet var det 40 nasjonar som hadde røysterett. Ifylgje­ Sviggum høyrde berre sju av desse nasjonane til utanfor Europa­. Ho reknar med at i alle fall 20 nasjonar stiller til den fyrste europameisterskapen.

Meisterskapen er lagt til ei tid på året der det internasjonale kroppsflygarmiljet normalt konkurrerer, og der det elles ikkje skjer så mykje på Voss.

- 10.-15. april er to veker etter påsken i 2018.

VossVind hadde søkt om å få både EM og World Cup samstundes, men cupen var det Bahrain som stakk av med.

- Dei fekk tre røyster meir enn oss.

Helga 10. og 11. mars skal VossVind arrangera NM, og Trude - som saman med Astrid Lemme er den som har ansvaret for arrangement i vindtunellen til VossVind, seier dette vert god trening for dei som arrangørar.

- I tillegg skal me ha ein stor konkurranse i dynamisk flyging under Ekstremsportveko. Då kjem det representantar frå det internasjonale forbundet for å gje oss råd og tips om ting me må passa på under EM neste år.