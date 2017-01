Vossa Rebels på canadisk radio

No får canadiske radiolyttarar gleda av å høyra The Vossa Rebels. - Eg fekk ein førespurnad frå ein canadisk radiostasjon for ei tid sidan og har sendt over CD-ar, så no vert det spennande, seier Erlend Styve. Sjølv rockegitarist og far til to av dei unge rockabilly-gutane frå Voss. Erlend seier førespurnaden var svært uventa, og betre vart det ikkje då radiostasjonen kunne fortelja at dei hadde vorte oppmoda om å spela musikken til vossingane. Om det er nordmenn - endåtil vossingar - som bur i Canada, eller om det rett og slett er musikkinteresserte canadiarar som har snappa opp musikken på nettet, er ikkje godt å seia. Kanskje endar det opp med at «manager» Erlend må ta gutane med seg på turné til gigantlandet i vest?