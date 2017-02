Vossing ordnar «biffen» for dei eldre i Aurland

På Aurland Helsetun har det aldri vore eit alternativ å nytta «kok og kjøl»-prinsippet når det gjeld maten til dei eldre. Der lagar Asbjørn Jordalen (33) mat frå botnen av.

Dei siste tre åra har Asbjørn Jordalen (33) frå Voss vore kjøkken­sjef for dei eldre i Aurland. I dag er han i full gang med å steikja kjøtkaker av rundt 15 kilo farse. Han formar kakene kjapt og legg dei på rekkje og rad på den store steikjeplata. Lukta av nysteikte kjøtkaker breier seg på kjøkkenet, og etter kvart er 150 smakfulle kjøtkaker klare til middagsmat for dei eldre.

SMAKEN ER ALT. I tillegg til å vera oppteken av dei gode smakane­, er kjøkkensjef Jordalen oppteken av å handla kortreist og å laga mat frå botnen av så langt det går. Samstundes har det aldri vore noko problem å halda seg innanfor budsjettet, og Jordalen meiner det er billegare for helsetunet å driva som han gjer, enn om maten til dei eldre vart bestilt langvegsfrå.

- Det er mykje billegare å få tak i råvarer lokalt. Og eg kunne sjølvsagt bestilt ferdige kjøt­kaker, men nei! Eg vil heller ta meg tid, seier kjøkkensjefen.

Menyen til dei eldre varierer frå veke til veke. Den vert sett opp i lag med dei andre tilsette på kjøkkenet, og hovudtanken er at bebuarane vil ha og skal få mat dei kjenner frå før. Som kjøtkaker, laks, fleskesaus og så vidare.

NØGDE: Bebuarane på Aurland Helsetun er godt nøgde med maten dei får servert av Asbjørn Jordalen. Tom Heggli (til h.) er mellom dei.

- Enkelt og greitt. Ikkje noko «sim sala bim». Det er pasientane som styrer showet, me lager det dei ynskjer, seier Jordalen.

OMDISKUTERT. Debatten om matservering til dei eldre har gått varm i Voss kommune den siste tida. Kommunen har i dag kontrakt med Matvarehuset AS i Bergen om matleveranse til institusjonar og heimebuande etter «sous-vide»- eller «kok og kjøl»-prinsippet. Kommunestyret bestemte at ordninga skulle evaluerast, noko som vart gjort frå oktober 2016 til januar i år. Og i evalueringsrapporten frå PricewaterhouseCoopers AS (PwC) vert det summert opp med at middagane har god kvalitet både når det gjeld smak og næringsinnhald. Kontrakten med Matvarehuset AS går ut 31. desember i år.

PRINSIPPSAK. PwC tilrår Voss kommune å halda fram med matleveranse etter «kok og kjøl»-prinsippet for brukarar og pasientar. Men for Jordalen og helsetunet i Aurland er det heile ei prinsippsak.

- Det er så mykje positivt med å ha eige kjøkken. Det har aldri vore eit tema her hjå oss å bestilla matleveranse langvegsfrå. Me ynskjer å halda fram med kjøkken her, seier dagleg leiar Kari Voldum.

POSITIVE: - Me har det godt her, seier Sigmund Tønnesen. Her saman med assistent Frie Haugen.

Ho er oppteken av maten sin funksjon i omsorgstenesta, og fortel at måltida er særs viktige for bebuarane.

- Her veit me korleis maten vert laga og har god kontroll. Maten frå Bergen er heilt sikkert også bra, eg har ikkje noko grunnlag for å seia noko anna. Men eg tenkjer at det kanskje er litt meir fleksibelt med eige kjøkken, meiner ho.

VINST. Jordalen meiner eige kjøkken også har andre verdfulle aspekt ved seg.

- Det handlar til dømes om arbeidsplassar, seier han, og er klar på at ein heller ikkje kan snakka om nokon økonomisk vinst dersom ein ikkje lagar mat frå botnen av.

- Då skaper ein jo ingenting. Dersom eg kjøper ferdige kjøtkaker, kan det kosta rundt 80-90 kroner kiloen. Lager eg frå botnen av, kan kiloprisen verta heilt nede i rundt 45 kroner, meiner Jordalen.

I tillegg til dei som bur på helse­tunet, er det også mellom tjue til tretti heimebuande som får køyrt mat til seg.

- Eit varmt og godt måltid heime kan kanskje vera med å bidra til at ein bur heime lenger, trur kjøkkensjefen.

«BERRE» VANLEG MAT. På helse­tunet gjev bebuarane klart uttrykk for at dei er godt nøgde med maten.

- Me er hundre prosent nøgde, seier Sigmund Tønnessen (89).

Han er bebuar på sjukeheimsavdelinga, og kunne ikkje vore meir glad for maten dei vert servert på huset.

- Me har det godt her og snakkar ofte om det. For meg er det viktig at maten smakar godt og at det er mat som eg er van med frå før, fortel han.

Heilt vanleg, norsk husmannskost, med andre ord. Tønnessen fortel at det er viktig for bebuarane at maten vert laga på huset.

- Eg har ikkje tru på mat transportert langvegsfrå. Det er heilt borti natta om det skulle kome frå Sogndal eller Bergen, meiner 89-åringen.

TA SEG RÅD. Ein annan som har lite tru på matleveranse langvegsfrå, er Arne Johan Dregelid. Etter å ha jobba som kokk på jordbruksskulen i 22 år og hjå fleire institusjonar, er han no pensjonist. Likevel er han mykje aktiv som frivillig kokk, mellom anna på Vossestrand Omsorgstun. Han og kjøkkensjef Jordalen deler mange av dei same tankane.

- Eg er oppteken av at dei gamle skal få god mat. Eg har smakt ein del av det som vert servert på Voss. Mykje er brukande, men eg er ikkje heilt nøgd. Maten vert betre om ein lagar det på plassen, meiner Dregelid.

Han tykkjer det er synd at institusjonar på Voss får matleveransar heilt frå Bergen.

- Eg er imot det. Dei bør klara å laga maten sjølve på Voss. Dei hadde jo råd før, så kvifor ikkje no? Eg synest kommunen burde ta seg råd. Me kan takka dei gamle for at me har det slik me har det, meiner Dregelid.