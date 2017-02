Vossingane hausta KM-gull

Vossingane vann tre av fire KM-gull i Super-G laurdag. - Det var veldig kjekt å stå øvst på pallen, seier Kristin Søgaard (14).

Under normale tilhøve kjem Kristin og dei andre som set utfor i ei Super-G-løype opp i ein fart av 80-90 kilometer i timen. No var tilhøva under krinsmeisterskapen i Myrkdalen i helga ikkje heilt optimale når det gjeld fart, men likevel gjekk det unna då Kristin og dei ti andre i klassen U14 skulle finna ut kven som var raskast ned løypa i Vetlebotnen.

VINNARSMIL: Kristin Søgaard og Celina Schicht tok fyrste- og andreplassen i KM jenter U14. FOTO: Olav Lødemel

Håpet steig

Kristin køyrde som nummer tre. Det betyr at ho kunne stå i målområdet og sjå eine løparen etter den andre freista ta tida hennar, utan å lukkast. Kristin, som tidlegare ikkje har vunne eit slikt renn, kunne lata håpet stiga, og etter at alle elleve var i mål, stod tida hennar og skein på toppen. Ho var krinsmeister, best i Super-G i heile Hordaland.

- Det var veldig kjekt, og kanskje spesielt sidan det er fyrste gongen eg vinn KM, fortel ho.

- Korleis er det å stå på toppen før rennet? Er du nervøs, til dømes for å ramla?

- Ja, eg er jo det. Men når eg er i løypa, forsvinn nervøsiteten. Då tenkjer eg berre på det eg skal gjera, fortel talentet.

OGSÅ TIL TOPPS: Anna Bryn Mørkeset og Eirik Gjeraldstveit.

Likar fart

Kristin fortel at det nettopp er Super-G som er hennar favorittdisiplin.

- Det er her ein får størst fart, og det likar eg, og eg tykkjer dette er også er disiplinen eg meistrar best.

- Kva tenkjer du om hovudlandsrennet, Telenor-leikane, som skal gå på heimebane på Voss i slutten av mars?

- Eg håpar det skal gå like godt då, men i Telenor-leikane er me langt fleire som skal tevla, og det vert nok tøffare konkurranse. Men eg gler meg, seier nybakt krinsmeister i Super-G, Kristin Søgård i Voss Alpint.

Sterk laginnsats

Laurdag fekk Voss tre av fire oppnåelege krinsmeistertitlar i Super-G. Det tyder på at vossaalpinistane er i rute til dei komande Telenorleikane på heimebane. Krinsmeisterskapen i den alpine fartsdisiplinen Super-G måtte flyttast frå Bavallen til Vetlebotnen i Myrkdalen i år, grunna behovet for å halda oppe snøproduksjonen i Bavallen.

Det tok arrangøren på strak arm, og fekk gjort unna rennet tidleg laurdag morgon, før det store innrykket frå vinterferiepublikum og ikkje minst eit varsla kraftig snøvêr som kunne skapa ulike, og vanskelege tilhøve for løparane.

I rute

Og fartsungdomen frå Voss ser ut til å vera godt i rute til den store landsfinalen som er NM for 13-14-åringar, og som går på Voss om ein dryg månad. For då rennet var over, var tre av fire moglege krinsmeistrar vossingar, og vertane dukka elles opp på fleire gode plasseringar på pallen.

I jenter U14 vann Kristin Jersin Søgaard, og Celina Schicht tok andreplassen. I guteklassen U14 gjekk sigeren til Hans Grahl-Madsen frå Fana, men her tok Markus Simpson Fleischer andreplassen, tett fylgt av Troy Brandseth Norbakk, båe frå Voss Alpin.

Tett i teten

Så vart det også kåra krinsmeistrar i klassen U16, og her var Anna Bryn Mørkeset raskast av jentene, medan Tonje Hånes Lund tok bronse.

Eirik Gjeraldstveit vann i guteklassen, og her registrerer me at fjerdeplassen gjekk til Henrik Bjorøy Myking, fattige 6 hundredelar bak pallplassering. Men slik er det i alpinsporten, marginane er små. Alle dei fem fyrste i U16 gutar kom i mål innan same sekundet.

Firedobbelt i U12

Det vart også halde renn for U12, og her vart der firedobbelt til Voss i jenteklassen, med Jenny Larsdotter Astrup Sjøtun på topp, og i guteklassen vann Eskil Lødemel, også ein rask vossing. Leiar i Voss Alpin, Olav Lødemel, er godt nøgd med helga.

- Det var eit godt renn, og me rakk det før snøbyene kom. Super-G er ein fartsdisiplin, og då er sikta ekstra viktig, fortel Lødemel, som også er nøgd med resultata.

Ser fram til Telenor-leikane

- Ja, det er ein god gjeng, med fleire gode løparar, og no er me godt i gang med førebuingane til Telenor-leikane i slutten av mars. Me kjem til å trena med mål for auge om å gjera det best mogleg då. Det er spennande å ha eit så stort arrangement på heimebane, og det tenner gjerne løparane noko ekstra, seier Lødemel.

- Det var ikkje rare tidsdifferansen mellom den fem fyrste i U16-klassen for gutar i Myrkdalen i dag?

- Det varierer vanlegvis noko meir, det kjem litt an på kva klassar me ser på. Men i eldste guteklassen var dei fem fyrste innan same sekundet, og det er nok typisk for situasjonen. Guteklassen i denne krinsen held eit høgt nivå, fortel Lødemel, som også gler seg over prestasjonen til fyrstegongsvinnaren Kristin Søgaard.

- Ja, det var moro at ho lukkast, seier Lødemel.