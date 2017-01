Vossingar vann EM-gull i jiu jitsu

Eva Netland og Kjetil Lydvo vann gull under­ europameisterskapen i brasiliansk jiu jitsu i Portugal. - Heilt umogleg å oppnå dette utan det gode treningsmiljøet på Voss, seier vinnarane.

I europameisterskapen er klassane delte inn etter beltenivå, vektklassar og aldersklasse. Eva Netland har kvitt belte og konkurrerer i minus 69 kg. I fjor tok ho bronse i EM. I Portugal vann ho alle sine fire kampar, tre av desse ved at motstandarane måtte gje seg.

- Finalen gjekk veldig greitt, og var over etter kort tid. Motstandaren måtte gje seg etter at eg hadde teke trekant kveling på henne. Det vil seia at eg held henne fast mellom beina mine medan eg sat oppå henne, fortel EM-vinnaren.

Om å ha vunne EM-gull i klassen sin, seier Eva Netland:

- Det kjendest utruleg godt. Dette er noko eg har jobba skikkeleg hardt for kvar einaste dag. Knallhard trening, rett kosthald og mykje tid, seier Netland.

GULLJENTA: Eva Netland på toppen av pallen. - Dette har eg jobba hardt for, seier ho. FOTO: IBJJ

Gull og sylv

Også Kjetil Lydvo tok EM-bronse i fjor. Han har blått belte og går i minus 100,5 kg. I klassen sin tok han seg fram til finalen, men måtte sjå seg slått med to poeng i ein jamn finalekamp. Men med medalje i klassen, var han kvalifisert for deltaking i open klasse. Her gjekk han heile vegen, og denne gongen hadde han marginane på si side.

- Finalen var jamn og tøff, og eg vann med to poeng. Det var utruleg herleg å vinna kampen i ein arena full av folk. Enorm fin stemning, seier Lydvo.

Bronsejenter

BJJ-miljøet på Voss er svært godt. Og det er Jason Shields som er hovudpersonen.

- Jason er the man, seier Eva Netland. Både ho og Kjetil Lydvo gjev trenaren mykje av æra for suksessen i Portugal.

- Det er eit utruleg godt lagmiljø. Alle støttar kvarandre, seier dei.

Marit Tyssedal og Mari Kvammen Møn har begge kvitt belte, og begge opplevde suksess i Portugal. Med seg heim til Voss har dei kvar sin bronse­medalje.

Rutger Custers og Christoffer Lie vann 3 kampar kvar, men tapte i 4. oppgjeret.

- Christoffer avslutta to av kampane på under 40 sekund, men tapte fjerde kampen for gullvinnaren og tok 2. plass i open klasse, fortel Shields, som er svært imponert over laginnsatsen til vossingane.

Rutger dominerte tre kampar og kasta ein motstandar så hardt at motstandaren var ikkje i stand til å halda fram. Rutger tapte sin fjerde kamp mot sylvvinnaren i sin kategori.

Eldst og yngst

Fredag kveld gjekk veteranen og trenar Jason Shields sine kampar. Han har vunne mange internasjonale­ medaljar, og er mellom favorittane. Klassen var ikkje ferdig då artikkelen vart skriven. Laurdag skal yngstemann av gjengen frå Voss i aksjon: 16 år gamle Helge Rygg.