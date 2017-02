Winjum og Ringkjøb på sporet

Det felles formannskapsmøtet mellom Granvin og Voss torsdag, var historisk. For fyrste gong på 53 år ligg det an til samanslåing mellom kommunar i distriktet.

Ein lang prosess har ført Granvin og Voss saman. Skal ein dømma ut frå atmosfæren som rådde under fyrste samlinga, kan dette verta eit godt og fruktbart samarbeid. Det var interessant å oppleva at her rår tilsynelatande positive forventningar, og ingen bitre stemningar om at andre alternativ heller skulle vore valt.

PÅ ENKELTE FELT kjem samanslåingsprosessen til å starta fort. Ei fellesnemnd skal setjast ned straks og handtera prosessen vidare. Kommuneplanen vert felles. Ein del tilsetjingar vert heretter felles, retta inn mot den nye kommunen som skal sjå dagens ljos 1. januar 2020.

Dei politiske partia må også finna saman mot kommunevalet hausten 2019, som gjev nytt kommunestyre frå 1.1.2020. Granvin og Voss Arbeidarparti, Senterparti, Venstre og Høgre og dei andre partia må ta til å tenkja på samanslåing. Gravensarar må inn på sikre plassar på vallistene.

DERMED VIL Granvin og Voss alt no starta ein glidande overgang frå to enkeltkommunar til ein ny og større kommune. Begge partane er klare på éin ting: Voss og Granvin kommunar slik me har dei no, vert lagde ned. I staden skal det byggjast ein heilt ny kommune.

Sentrale i prosessen vert utan tvil ordførarane Ingebjørg Winjum og Hans-Erik Ringkjøb. Med gjensidig respekt ser dei ut til å ha funne eit stabilt grunnlag å reisa byggverket på.

Men: Informasjon og involvering av folket elles, vert nøkkelfaktorar. Skal prosessen lukkast, må både bygdefolk, kommunalt tilsette og tillitsvalde, og politikarar haldast godt informerte. Dess meir involvering, dess større eigarskap vil folket kjenna.

SAMTIDIG KAN HERADA som vert ståande att åleine, gå mot ein meir krevjande kvardag. Heller ikkje Eidfjord og Ulvik vil oppleva «status quo». Dei går inn i ein ny situasjon. På fleire felt har dei til no drege nytte av samarbeid med Granvin, mellom anna om legetenester.

Sist veke ser me at Granvin alt no vender seg til Voss for å løysa sitt behov for legetenester. Dermed risikerer dei som har valt å stå utanfor å få det verre med å sy saman gode nok kommunale tenester i framtida, med færre å dela på.

HJÅ DEI SOM deltok på møtet, synest det å rå optimisme. Frå fjord til fjord vert eitt slagord for den nye kommunen. Reiseliv vert eit satsingsområde, no også med Hardanger på menyen.

I prosessen vidare kjem partane til å støyta på skjer i sjøen. Vanskar vil oppstå. Men starten er lovande.

Det er nesten litt synd med kommunane som står att på perrongen, og ikkje er med når Ingebjørg Winjum og Hans-Erik Ringkjøb no køyrer toget ut frå stasjonen. Dei legg ut på ei spennande reise.